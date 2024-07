DJ Hardwell stopt woedend met optreden vanwege 'waardeloze techniek'

Nederlandse dj Hardwell is vrijdagavond gestopt met zijn optreden tijdens het Roemeense SAGA Festival. Op sociale media gaan video's rond waarop te zien is dat hij woest zijn fans toespreekt voordat hij vertrekt. "Dit is het fucking slechtste festival waar ik ooit heb opgetreden", zei hij.

In de video stelt Hardwell dat hij niet kon optreden door "technische problemen". Daarop gaat de dj achter zijn draaitafel vandaan en spreekt het publiek uitgebreider toe. "Dit waardeloze festival heeft me niets betaald om hier vanavond te staan", zegt hij.

Volgens de dj is de apparatuur "ronduit waardeloos" en werken de spullen niet. Een medewerker probeert hem van het podium te trekken, maar dat lukt niet. Daarop besloot Hardwell zijn show stop te zetten.

Festival reageert

SAGA, het festival, laat op Instagram weten dat ze teleurgesteld zijn. "We zouden eventuele technische problemen moeiteloos en snel hebben opgelost als je ons dat had toegestaan ​​en je set niet zo snel had stopgezet", schrijven ze. Ze kunnen niks met de kritiek.

"Nou, Hardwell, het spijt ons dat Rita Ora, Sickick, Loreen en alle dj's op vijf andere podia op de eerste dag van SAGA mochten spelen en jij niet", schrijft de organisatie. "Het materieel kwam net als jij helemaal vanuit Nederland. Dezelfde set lijkt op dit moment prima te werken voor Will Sparks."

De organisatie zegt er "alles" aan gedaan te hebben om aan de verzoeken van Hardwell te voldoen. "Het spijt ons voor je fans. Ze hadden je graag eindelijk willen zien optreden in Boekarest."

ANP