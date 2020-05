De politie heeft afgelopen dinsdag een 30-jarige man uit Veldhoven opgepakt voor twee zendmastbranden in zijn woonplaats.

De twee zendmasten aan de Heerbaan werden in de vroege ochtend van zaterdag 11 april vlak na elkaar in brand gestoken. Het onderzoek dat de recherche daarna startte, leidde naar de Veldhovenaar.

De man werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Deze besloot om hem langer vast te houden. De recherche onderzoekt nu of de man ook betrokken is geweest bij andere zendmastbranden in het land.

De politie sluit niet uit dat er meer personen betrokken zijn bij de branden in Veldhoven. Ook dat wordt op dit moment nog druk onderzocht.

Meer zendmastbranden

De afgelopen tijd werden meerdere zendmasten in Nederland in brand gestoken. Een mogelijke reden is de landelijke uitrol van het 5G-netwerk. Tegenstanders hiervan vrezen gezondheidsrisico’s. Maandag oordeelde de rechter in een kort geding dat stichting Stop5GNL had aangespannen dat de overheid voldoende rekening houdt met de volksgezondheid bij de uitrol.

Ondertussen nemen telecomproviders maatregelen. Ze huren bijvoorbeeld extra beveiliging in om brand in hun zendmasten te voorkomen. Uitval van de masten kan grote impact hebben. Zo zou het ervoor kunnen zorgen dat hulpdiensten minder goed bereikbaar zijn.