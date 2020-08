Dierenorganisaties krijgen honderden meldingen: 'Schrijnend als koeien zonder schaduw in de wei staan'

Niet alleen voor veel mensen was afzien tijdens de hittegolf, ook dieren hadden last van de hoge temperaturen. Koeien, schapen en paarden stonden soms dagenlang in de brandende zon, zonder enige schaduw.

Bij stichting Wakker Dier kwamen de afgelopen dagen wel tientallen meldingen per dag binnen bij een speciaal hittemeldpunt. En bij een ander, nieuw meldpunt van stichting wAarde kwamen sinds zondag 320 reacties binnen van mensen die zich zorgen maakten over dieren.

Kustprovincies en Wadden

“We kregen vooral veel meldingen uit de kustprovincies. Daar is weinig beschutting en staan dieren soms hele dagen in de zon”, vertelt Martijn Lodewijkx van Wakker Dier aan Hart van Nederland. De dierenorganisatie krijgt meldingen over allerlei soorten beesten binnen, maar vooral de schapen springen eruit.

“Er kwamen zelfs meldingen van de Waddeneilanden”, weet Lodewijkx. “De schapen stonden de hele dag op de dijk en hadden geen enkele beschutting.”

Zonder schaduw, zonder water

Thomas van Slobbe maakt zich met zijn stichting wAarde hard voor bomen in de wei, zodat vee plekken heeft om te schuilen voor de zon. Afgelopen zondag opende de stichting een meldpunt voor mensen die bezorgd zijn om de gezondheid van dieren. Van de ongeveer 320 meldingen die zijn binnengekomen, gaan de meeste over koeien.

“Het is schrijnend als je leest dat koeien met 34 graden in de wei staan, zonder schaduw en ook nog zonder water”, zegt Van Slobbe. Hij plaatst daarbij wel de kanttekening dat je op basis van binnengekomen reacties niet altijd met zekerheid kunt stellen dat er echt iets mis is. “Soms kunnen dieren bijvoorbeeld nog wel naar de stal, maar zie je dat niet terug in de melding.”

‘Melden bij dierenpolitie’

Bij Wakker Dier hebben medewerkers de afgelopen dagen enkele meldingen doorgezet naar de dierenpolitie. “Het is wel lastig om een melding te doen als je er zelf niet geweest bent”, legt Lodewijkx uit. “En je merkt dat de lat ook heel erg hoog ligt voordat de dierenpolitie komt. Ik denk dat het met ondercapaciteit te maken heeft.”

De dierenorganisatie roept mensen die schrijnende situaties zien op om dit ook te melden bij de dierenpolitie via het telefoonnummer 144.

Mobiele parasols

Wakker Dier drukt eigenaren van vee daarnaast op het hart om actie te ondernemen met warm weer. “Als er weinig beschutting is, kun je bijvoorbeeld gebruik maken van mobiele parasols. Je ziet dat dieren echt de schaduw opzoeken met deze hitte. Dan staan ze hutjemutje boven op elkaar”, vertelt Lodewijkx.

Bied je dieren schaduw met dit weer! Bijvoorbeeld met deze parasol speciaal voor vee. Gewoon in Nederland te koop. #hittestress @LTONederland @LTONoord https://t.co/dKQcLYhuAJ pic.twitter.com/oKtlcbs43W — Wakker Dier (@WakkerDier) August 13, 2020

Stichting wAarde vindt dat er weinig aandacht is voor de gezondheid van dieren tijdens extreme warmte. “Boerenorganisaties en politiek zeggen dat ze er aandacht voor hebben en dat het wel meevalt. Met dit meldpunt willen we inzichtelijk maken hoe de situatie op dit moment is”, aldus Van Slobbe.

Aan het einde van de zomer maakt de stichting de balans op. De resultaten wil wAarde delen met minister Carola Schouten van Landbouw. Wakker Dier wil de binnengekomen meldingen analyseren en uitzoeken wat de grootste problemen zijn. Volgende week denkt de dierenorganisatie daar meer duidelijkheid over te hebben.

Nationaal Hitteplan

Eerder startte Wakker Dier een petitie voor de komst van een Nationaal Hitteplan voor Dieren. Meer dan 80.000 mensen hebben deze inmiddels ondertekend. Wakker Dier De organisatie wil dat er bijvoorbeeld afspraken in staan over beschutting en eist scherpere regels voor het vervoeren van dieren.

“Onlangs kwam minister Schouten met een beroerd hitteplan voor dieren op transport. Zo mogen dieren tot een buitentemperatuur van maar liefst 35 graden nog in benauwde transportwagens worden gestopt”, schrijft Wakker Dier bij de petitie. De dierenorganisatie wil de petitie in september aan minister Schouten overhandigen.

Duurzame oplossingen

Bij de Dierenbescherming kwamen er tijdens de hittegolf ook meldingen binnen over vee in de brandende zon, maar daar verwijzen ze door naar de dierenpolitie. Woordvoerder Dik Nagtegaal zegt dat mensen bewust moet worden gemaakt dat we steeds vaker met extreem weer te maken hebben. “Dus er moet worden gezocht naar duurzamere oplossingen.”

En, zo benadrukt Nagetegaal, voor alle dieren kan hitte problemen opleveren. “Daarom hebben we ook weer gewaarschuwd om bijvoorbeeld niet je hond in de auto achter te laten.”