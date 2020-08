Driekwart van de schapen heeft geen schaduwplek, tropische dagen zorgen voor hittestress

Schapenboeren zijn slecht voorbereid op tropische dagen, dat blijkt uit een onderzoek van dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Uit een steekproef in Noord-Holland blijkt dat driekwart van de schapen geen schaduwplek heeft. Een gevaar voor het welzijn van de dieren, want vanaf 23 graden krijgen schapen te maken met hittestress.

De dierenwelzijnsorganisatie heeft op 31 juli, een tropische dag, 134 weides bezocht in Noord-Holland. Noord-Holland is na Friesland de provincie met het meeste aantal schapen: 129.000. In de weides van de steekproef stonden in totaal vijfduizend schapen. Bij 73 procent van de schapen ontbrak elke vorm van schaduw, bij 17 procent van de dieren was er onvoldoende schaduw.

Hittestress

“Schapen bij dertig graden in de volle zon laten staan, dat is onverantwoord. Het betekent hittestress en een marteling voor de dieren,” zegt Anne Hilhorst van Wakker Dier. Vanaf 23 graden krijgen de dieren last van hittestress. Ze gaan dan hijgen, snel ademhalen, zoeken schaduw op en worden sloom. Volgens deskundigen is het vooral belangrijk dat ze schaduw en voldoende water krijgen om hittestress tegen te gaan.

Wakker Dier wil dat een goede schaduwplek verplicht wordt voor dieren in de wei. Volgens de organisatie heeft Minister Schouten, van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, tot nu toe te weinig gedaan om hittestress tegen te gaan. Om meer druk te zetten op de politiek is er een petitie gestart die inmiddels ruim zestigduizend keer is ondertekend.