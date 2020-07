110 miljoen dieren hebben dit jaar al last gehad van hittestress. Dat blijkt uit een schatting van Wakker Dier. De dierenrechtenorganisatie zegt dat de dieren ernstig lijden en wil daarom dat minister Carola Schouten van Landbouw een Nationaal Hitteplan voor Dieren maakt.

“Hittestress bij een dier betekent dat hun lijf oververhit raakt”, legt Martijn Lodewijcx van Wakker Dier uit aan Hart van Nederland. “Het is een lijdensweg.” Schouten kwam recent met een hitteplan voor diertransport, maar er zijn nog geen maatregelen genomen om hittestress in de stal of weide te voorkomen. En daar heeft het vee last van, aldus Wakker Dier.

Lees ook: Dit jaar 339.000 boerderijdieren dood bij branden en door zomerhitte

Steeds meer hittestress

De dierenrechtenorganisatie houdt de dagen bij waarop de temperatuur en luchtvochtigheid hoog genoeg zijn om hittestress te veroorzaken bij vee. Dit jaar telde tot nu toe zeventien van zulke hete dagen. Daarmee staat 2020 in de ‘Hittestress top-5, gerekend vanaf 1950.

En door klimaatverandering neemt het aantal dagen met hittestress toe. Vooral in het zuidoosten van Nederland hebben dieren er last van. “Het is onzichtbaar leed, het speelt zich in de stallen af”, zegt Lodewijcx daarover. “We hebben Schouten vorig jaar al gevraagd om een hitteplan op te stellen, maar dat is niet gebeurd.”

Vrijdag 35 graden

Er is wel iets te doen tegen de hitte onder de dieren, stelt hij. “Pluimveehouders hebben vernevelaars. Daardoor kunnen de kippen afkoelen. Maar hoe veel boeren hebben dat? En ze moeten hem wel gewoon aanzetten.” Lodewijcx vreest daarom voor vrijdag, als het op sommige plaatsen wel 35 graden kan worden. “Dat s lijden en dood.”

Lees ook: Trek die bikini maar uit de kast, want het wordt WARM