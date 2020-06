Corendon schrapt corona-test bij reizen naar Turkije na kritiek kabinet

Corendon stopt met het aanbieden van corona-tests bij reizen naar Turkije. De reisorganisatie kiest daarvoor na een gesprek met minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat). Zij benadrukte dat het kabinet mensen die naar Turkije reizen dringend adviseert om eenmaal thuis twee weken in quarantaine te gaan.

Lees ook: Corendon in gesprek met overheid over vliegvakanties naar Turkije

Het gesprek maandagochtend volgde nadat Corendon eind vorige week had aangekondigd om vanaf volgende maand weer vakantiereizen naar Turkije aan te bieden. Voor dat land geldt een oranje reisadvies, alle niet-noodzakelijke reizen worden afgeraden. Door een corona-test aan te bieden, wilde Corendon de thuisquarantaine voor vakantiegangers omzeilen.

De plannen konden vrijdag op stevige kritiek rekenen van premier Rutte. Die noemde het aanbod “onverstandig en onverantwoord”. Maandagochtend herhaalde hij voor de camera van Hart van Nederland dat het niet de bedoeling is dat mensen naar Turkije vliegen als dat niet noodzakelijk is.

Gelijke behandeling

De reisorganisatie voelt zich onrechtvaardig behandeld door de felle kritiek van de premier. Volgens Corendon vervoeren buitenlandse vliegmaatschappijen net zo goed vakantiegangers naar landen met een oranje reisadvies, maar worden zij nergens op aangesproken. Zelfs de thuisquarantaine zou voor passagiers van deze maatschappijen niet gelden.

In het telefoongesprek met de CEO van Corendon wees minister Van Nieuwenhuizen erop dat de regels van het kabinet leidend zijn. Wel gaat het kabinet kijken of alle luchtvaartmaatschappijen zich ook aan die voorschriften houden. “Voor de minister geldt gelijke monniken, gelijke kappen en dat heeft ze ook aan Corendon laten weten”, aldus een woordvoerder.

Lees ook: Corendon kreeg veel kritiek, maar gaat toch door met vakantievluchten naar Turkije

Op de website van Corendon is de uitleg aangepast. Daar staat nu: “Zolang er sprake is van een oranje reisadvies, adviseert de Nederlandse overheid Nederlanders die terugkeren uit Turkije twee weken in thuisquarantaine te gaan. De overheid beschouwt een pcr-test niet als vervanging of aanvulling van de aanbevolen thuisquarantaine en daarom bieden we de test niet meer aan.”

Volgens Corendon zijn er al honderden reizen naar Turkije geboekt.