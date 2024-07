Negen van de tien vrouwen voelt zich niet veilig op stations

Uit een enquête van het KRO-NCRV televisieprogramma Pointer in samenwerking met het Algemeen Dagblad blijkt dat negen op de tien vrouwen zich niet op hun gemak voelt op een openbaar vervoer-station. De enquête werd gehouden onder 7400 vrouwen.

Van die 7400 vrouwen geeft 80 procent aan zich sowieso niet op hun gemak te voelen in het openbaar vervoer. Alle deelnemers aan de enquête mochten op een kaartje aangeven op welke plekken zij zich het meest onveilig voelen.

De stations en het openbaar vervoer springen daar dus in negatieve zin uit. Onder stations vallen in dit geval metro-, bus- en treinstations. Bossen en parken, met vlak daarna uitgaansgebieden zijn ook plekken waar vrouwen zich niet op hun gemak voelen. Vooral donkere plekken in de avond en nacht geven niet bepaald een fijn gevoel.

Alternatieven gebruiken voor het ov

Uit de enquête blijkt dat ruim een derde van de ondervraagden het openbaar vervoer probeert te vermijden. Ze laten zich door iemand ophalen of pakken zelf de auto, al is dat niet altijd mogelijk. Veel vrouwen hebben het openbaar vervoer nu eenmaal nodig om naar werk, school of sport te komen.

