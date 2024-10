Zeeman waarschuwt voor verstikkingsgevaar door groene kool in speelgoedfruitmandje

Heb je een speelgoedfruitmandje van Zeeman gekocht voor je kind? Let dan goed op, want het stukje groene kool, dat zo groot is als een klein balletje, kan bij inslikken verstikkingsgevaar opleveren. Daarom roept de NVWA het fruitmandje terug.

Het gaat om het fruitmandje met artikelnummer 43130, dat is verkocht in de periode van 28 december 2023 tot en met 23 oktober 2024. Het artikelnummer kun je vinden op de onderkant van de verpakking en op de kassabon.

Beeld: NVWA

De NVWA roept op om direct te stoppen met het gebruik van het product en het zo snel mogelijk terug te brengen naar Zeeman.