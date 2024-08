Zeeman waarschuwt: stop met gebruik gevaarlijke babyslaapzak

Winkelketen Zeeman vraagt klanten onmiddellijk te stoppen met het gebruik van een babyslaapzak die recent in de vestigingen van het bedrijf verkrijgbaar was. De rits is niet goed en kan kapotgaan, waardoor de baby met het hoofdje verstrikt zou kunnen raken in de opening die dan ontstaat. Verstikkingsgevaar ligt vervolgens op de loer.

De slaapzak werd verkocht tussen 24 mei en 7 juli. Het artikelnummer, te vinden op kassabon en wasetiket, is 62781.

Wie het aankoopbedrag terug wil, kan de slaapzak bij een van de Zeeman-winkels inleveren.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP