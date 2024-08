PLUS en COOP roepen deze koeken terug, product bevat soja

Supermarktketens PLUS en COOP waarschuwen voor het consumeren van de Vers van de bakkerij Limoncello pencees. Het product bevat namelijk soja, en dit staat niet op het etiket vermeld. Klanten die allergisch zijn voor soja wordt aangeraden het product niet te eten.

PLUS laat weten dat er mogelijk een fout is geweest in het productieproces, waardoor het product de verkeerde etiketinformatie gekregen. Hierdoor ontbreekt het allergeen soja. Klanten die allergisch zijn voor soja en de koeken eten, kunnen mogelijk te maken krijgen met gezondheidsproblemen.

Geld terug

Zowel bij PLUS als bij COOP gaat het om de Vers van de bakkerij Limoncello pencees 320 gram, met streepjescode 8717931025034 en alle houdbaarheidsdata t/m 28-08-2024. Klanten die allergisch zijn voor soja en de koeken hebben aangeschaft, kunnen het product terugbrengen naar de winkel waarna zij het aankoopbedrag terugkrijgen.