Waterschappen verwachten zondag piek van 'kleine hoogwatergolf'

De waterschappen houden er rekening mee dat uiterwaarden dit weekend onderlopen door het extra water in de grote rivieren. In de Maas en de Rijn en ook in regionale beken en rivieren is het waterpeil hoger dan normaal door de vele regenval van de afgelopen tijd, meldt de Unie van Waterschappen (UvW). De piek van de "kleine hoogwatergolf" wordt op zondag verwacht. "De situatie is niet zorgwekkend", zegt de koepelorganisatie.

Op meerdere plekken in het land nemen waterschappen maatregelen vanwege het hoogwater. Zo zijn in Limburg preventief pompen geplaatst en worden coupures, openingen in dijken, gesloten om de hoge waterstanden in de Maas. Vooral in België stroomt meer water de rivier in. De UvW geeft aan dat de situatie lokaal behoorlijk kan verschillen door bijvoorbeeld verschil in hoogte, het stroomgebied van rivieren en de neerslag per gebied.

Maatregelen

Volgens de unie is de bodem op veel plekken in Nederland door het natte najaar te nat en verzadigd om extra water op te nemen. Waterschappen zetten daarom gemalen in om overtollig water vanaf de grote rivieren naar zee te krijgen. "Ook bekijken de waterschappen of andere regionale maatregelen nodig zijn zoals de inzet van waterbergingspolders, extra pompcapaciteit en dijkcontroles."

ANP