Vergeet je klok niet te verzetten, zaterdagnacht gaat de wintertijd in

Het is weer zover: in de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd in. De klok wordt om 03.00 uur een uur teruggezet naar 02.00 uur. We kunnen dus een uurtje langer slapen, feesten of werken.

Veel mensen vragen zich elk jaar opnieuw af: moet de klok nou vooruit of achteruit? Een handig ezelsbruggetje: in het voorjaar gaan de klokken vooruit, in het najaar een uur terug.

Als de wintertijd weer ingaat, betekent het onder andere dat de avondspits drukker wordt. Vanaf maandag moet je daar rekening mee houden, waarschuwt Rijkswaterstaat. Ook is de kans op ongelukken groter omdat de plotseling kortere dagen en het vroeg invallen van de duisternis vragen om hernieuwde alertheid achter het stuur. Veel mensen zijn door het uurtje tijdsverschil tijdelijk minder scherp of vermoeider.

Ook dieren merken de verschuiving: reeën, herten en andere wilde dieren moeten weer wennen aan het nieuwe ritme van verkeer en mensen, wat leidt tot meer aanrijdingen in de eerste dagen na de tijdswisseling.