Supermarkt roept levensgevaarlijk speelgoed terug: 'Stop onmiddellijk met gebruik'

Heb je in november speelgoed gekocht voor de feestdagen bij de ALDI? Pas dan op, want twee magnetische bouwsets voor jonge kinderen die begin deze maand daar te koop waren, blijken onveilig. Het gaat om de sets met dino's en dierentuindieren. "Stop onmiddellijk met het gebruik van deze artikelen", aldus ALDI.

"Bij een controle is gebleken dat de magneten in de pootjes van de dieren en dinosauriërs los kunnen komen", waarschuwt het winkelbedrijf. Kleine kinderen kunnen de magneten inslikken, wat verstikkingsgevaar oplevert.

Dat is niet het enige risico: "Wanneer meerdere magneetjes worden ingeslikt, kunnen deze elkaar aantrekken en zorgen voor een darmverstopping, schade aan de darmen of andere complicaties in het lichaam", staat in de veiligheidswaarschuwing. Die is ook verspreid door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

November

De mogelijk onveilige sets zijn van het merk Playland en hebben de serienummers 4068706149832 / 4068706149825. Ze zijn verkocht van 2 tot en met 4 november. Consumenten die ze terugbrengen naar de winkel, krijgen hun geld terug.

ANP