Poppodium 013 traint bezoekers om in te grijpen bij ongewenst gedrag: 'Niet wegkijken, maar iets doen'

Gisteren, 23:16

Niet wegkijken maar iets doen. Dat dachten ze bij Poppodium 013 in Tilburg. Het poppodium vindt sociale veiligheid in en rondom de nacht actueler en belangrijker dan ooit. Want het is naïef om te denken dat ongewenst gedrag niet tijdens concerten in de poptempel plaats kan vinden. Daarom organiseert 013 samen met Feniks Emancipatie Expertise Centrum Tilburg een aantal gratis Bystander Intervention trainingen. Zodat omstanders te hulp kunnen schieten wanneer iets niet door de beugel kan.

De aanleiding was de maatschappelijke onrust van afgelopen zomer, waarbij de nasleep van het verhaal van Lisa diepe indruk maakte. "Er was veel woede, veel emotie. Ik wilde iets doen," vertelt Mijndert Rodolf, directeur Commercie & Communicatie bij 013. "Tijdens festivals heb ik eerder dit soort trainingen aangeboden, maar nu willen we het ook bij concerten doen. Want het is naïef om te denken dat ongewenst gedrag hier niet voorkomt."

Direct aanspreken tot afleiden

Rodolf wil met de training mensen leren hoe ze kunnen ingrijpen als ze iets zien dat niet door de beugel kan. "Ze krijgen dan praktische handvatten aangereikt: hoe herken je grensoverschrijdend gedrag, en wat kun je doen als je het ziet gebeuren?" De eerste training zat al snel vol, en ook deze keer verwacht hij veel animo.

De trainingen worden gegeven door Feniks Emancipatie Expertise Centrum. "We leren mensen niet alleen wat grensoverschrijdend gedrag is, maar ook hoe stereotypen en rolpatronen eraan bijdragen," vertelt Veerle Slegers van Feniks. "En vooral: hoe je als omstander kunt helpen."

Ze behandelen onder andere de zogeheten 5D’s: vijf manieren waarop je als omstander kunt ingrijpen. "Van direct aanspreken tot afleiden of hulp inschakelen. Iedereen kan iets doen, en mannen spelen daarin een cruciale rol," zegt Laurens Kleijntjens van Feniks. "We willen dat mensen zich bewust worden van hun rol en verantwoordelijkheid. Niet wegkijken, maar opstaan."

Door Noortje de Vries

