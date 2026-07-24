'Tienduizenden meldingen van valse zorgrekeningen Infomedics'

Heb je afgelopen tijd een rekening ontvangen van Informedics? Let dan extra goed op en betaal niet zomaar. Er gaan veel valse e-mails rond, verstuurd vanuit hun naam. Het bedrijf ontving sinds februari ongeveer 20.000 meldingen van verdachte berichten en spreekt van een structureel probleem, meldt RTL Nieuws.

Mensen die net naar de tandarts zijn geweest, zullen de mails wel herkennen. Infomedics verstuurt rekeningen voor onder meer tandartsen, ggz en medisch-specialistische zorg. Het bedrijf waarschuwt dat er veel nepmails met hun naam en vormgeving worden verspreid. Volgens RTL Nieuws spreekt Infomedics van een duidelijke toename van het aantal fraudegevallen. Ze ontvingen sinds februari zo'n 20.000 meldingen.

De phishingmail heeft vaak als onderwerp 'Openstaande vordering - Infomedics', maar inmiddels zijn hier ook al honderden andere titels verspreid. Ontvangers krijgen het verzoek om via een link direct te betalen. Infomedics roept op om niet zomaar op links te klikken en geen geld over te maken.

Valse sms of telefoontje

Daarnaast laat het bedrijf ook weten nooit een sms te versturen of te bellen met een verzoek om een rekening te betalen. Deze berichten of telefoontjes zijn altijd nep.

Volgens Infomedics is er geen sprake van een datalek binnen het bedrijf. Waarschijnlijk hebben de oplichters gegevens gebruik die bij andere datalekken zijn verkregen.

Hoe controleer je of de mail wél echt is? Naam van uw zorgaanbieder : Op een echte rekening staat altijd duidelijk vermeld bij welke zorgverlener je bent geweest.

Persoonlijke aanhef : Infomedics spreekt je in de mail aan met je (achter)naam.

IBAN-nummer : Infomedics gebruikt alleen rekeningnummer NL34 ABNA 0243 2400 58.

Betalingskenmerk : Dit bestaat uit 14 cijfers en eindigt altijd op 071.

Veilige betaalpagina : In de mail staat een blauwe knop die verwijst naar rekening.infomedics.nl.

Geen bijlage met rekening : De volledige rekening met de zorgkosten wordt uit veiligheid nooit als bijlage meegestuurd.

Behandeldatum: Kijk goed naar de datum op de rekening. Ben je op dat moment echt bij deze zorgaanbieder geweest?

Meer informatie over de nepmails is te vinden op de site van Infomedics.

In bovenstaande video leggen we je uit wat een datalek.