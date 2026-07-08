'Slimme deurbel geeft vals gevoel van veiligheid tijdens vakantie'

Slimme apparaten zoals deurbellen, camera’s en automatische verlichting geven de meeste huiseigenaren een gerust gevoel als ze op vakantie gaan. Uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder ruim 4.100 mensen blijkt dat 94 procent denkt dat hun woning daardoor goed beschermd is tegen inbraak. Toch waarschuwt de vereniging dat technologie alleen een inbraak niet voorkomt. "Slimme beveiliging kan een gevoel van controle geven dat niet altijd terecht is."

Volgens Vereniging Eigen Huis blijft een goede basisbeveiliging belangrijk. Goede sloten, buitenverlichting en binnenverlichting die op wisselende momenten aanspringt, maken een woning minder aantrekkelijk voor inbrekers. Verlichting die iedere avond hetzelfde patroon volgt of alleen een zichtbare camera kan juist verraden dat bewoners langere tijd weg zijn.

Buren inschakelen

Ook een slimme deurbel of camera is volgens bouwkundig specialist John Kersemakers geen wondermiddel. "Je huis wordt niet veiliger doordat je het op afstand kunt bekijken", zegt hij. Daarom adviseert hij ook buren te laten weten dat je op vakantie bent, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Vakantiefoto's kun je bovendien beter pas delen als je weer thuis bent.