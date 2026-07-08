OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

'Slimme deurbel geeft vals gevoel van veiligheid tijdens vakantie'

Waarschuwen

Vandaag, 09:06

Link gekopieerd

Slimme apparaten zoals deurbellen, camera’s en automatische verlichting geven de meeste huiseigenaren een gerust gevoel als ze op vakantie gaan. Uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder ruim 4.100 mensen blijkt dat 94 procent denkt dat hun woning daardoor goed beschermd is tegen inbraak. Toch waarschuwt de vereniging dat technologie alleen een inbraak niet voorkomt. "Slimme beveiliging kan een gevoel van controle geven dat niet altijd terecht is."

Volgens Vereniging Eigen Huis blijft een goede basisbeveiliging belangrijk. Goede sloten, buitenverlichting en binnenverlichting die op wisselende momenten aanspringt, maken een woning minder aantrekkelijk voor inbrekers. Verlichting die iedere avond hetzelfde patroon volgt of alleen een zichtbare camera kan juist verraden dat bewoners langere tijd weg zijn.

Buren inschakelen

Ook een slimme deurbel of camera is volgens bouwkundig specialist John Kersemakers geen wondermiddel. "Je huis wordt niet veiliger doordat je het op afstand kunt bekijken", zegt hij. Daarom adviseert hij ook buren te laten weten dat je op vakantie bent, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden. Vakantiefoto's kun je bovendien beter pas delen als je weer thuis bent.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Woning vermoorde Gianna (14) 'compleet overhoop gehaald' bij inbraak na uitvaart
Woning vermoorde Gianna (14) 'compleet overhoop gehaald' bij inbraak na uitvaart
Peperdure biefstuk buitgemaakt bij inbraakgolf in Den Dungen
Peperdure biefstuk buitgemaakt bij inbraakgolf in Den Dungen
Bekijk hier hoe groot de kans is dat er in jouw woonplaats wordt ingebroken
Bekijk hier hoe groot de kans is dat er in jouw woonplaats wordt ingebroken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.