Peperdure biefstuk buitgemaakt bij inbraakgolf in Den Dungen

In Den Dungen heeft een inbraakgolf in de nacht van zaterdag op zondag geleid tot opmerkelijke diefstallen. Bij drie verschillende woningen hebben dieven onder meer biefstuk uit een vriezer gestolen, met een geschatte waarde van duizend euro. Daarnaast maakten zij een crossmotor, bladblazer en kettingzaag buit.

Het zal je maar gebeuren: je hebt een lekkere voorraad biefstuk in de vriezer liggen voor de feestdagen, en na een inbraak is die ineens verdwenen. Voor de bewoners van een van de getroffen huizen in Den Dungen werd dit werkelijkheid. Bij hen werd biefstuk ter waarde van zo'n duizend euro gestolen.

Patroon in inbraken

In totaal is er bij drie huizen ingebroken. Naast de biefstuk namen de dieven ook nog een crossmotor, kettingzaag en bladbazer mee. De eigenaren van alle drie de woningen hebben aangifte gedaan.

De politie is een buurtonderzoek gestart en bekijkt camerabeelden uit de buurt. Daaruit bleek al snel dat er een patroon is in de wijze waarop er is ingebroken, meldt de politie op social media. Van de inbrekers ontbreekt nog ieder spoor.