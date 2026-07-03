OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
'NVWA: Besmette instantnoedels liggen niet in Nederlandse schappen'

'NVWA: Besmette instantnoedels liggen niet in Nederlandse schappen'

Waarschuwen

Vandaag, 20:27

Link gekopieerd

De instantnoedels die in meerdere Europese landen in verband worden gebracht met een salmonella-uitbraak, worden niet officieel verkocht in Nederland. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan NU.nl. Een terugroepactie is daarom hier niet nodig.

Toch is in Nederland één salmonellabesmetting gemeld. Dat zou kunnen gaan om iemand die de noedels in het buitenland heeft gegeten of het product zelf heeft meegenomen naar Nederland. Het gaat om instantnoedels met kipsmaak van het Oekraïense merk Reeva Foods.

106 zieken

De noedels worden in verband gebracht met een salmonella-uitbraak waarbij 106 mensen in Europa ziek zijn geworden, onder wie iemand in Nederland. Minstens 49 van hen moesten naar het ziekenhuis. Vooral kinderen en jongvolwassenen zijn getroffen.

In meerdere Europese landen zijn de noedels uit de handel gehaald. De Europese voedselwaakhond waarschuwt dat consumenten de producten mogelijk nog in huis hebben, omdat ze lang houdbaar zijn. Daarom wordt geadviseerd alert te zijn op eventuele terugroepacties van de fabrikant.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Meer dan 100 mensen ziek door besmette instantnoedels
Meer dan 100 mensen ziek door besmette instantnoedels

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.