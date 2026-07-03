'NVWA: Besmette instantnoedels liggen niet in Nederlandse schappen'

De instantnoedels die in meerdere Europese landen in verband worden gebracht met een salmonella-uitbraak, worden niet officieel verkocht in Nederland. Dat bevestigt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) aan NU.nl. Een terugroepactie is daarom hier niet nodig.

Toch is in Nederland één salmonellabesmetting gemeld. Dat zou kunnen gaan om iemand die de noedels in het buitenland heeft gegeten of het product zelf heeft meegenomen naar Nederland. Het gaat om instantnoedels met kipsmaak van het Oekraïense merk Reeva Foods.

106 zieken

De noedels worden in verband gebracht met een salmonella-uitbraak waarbij 106 mensen in Europa ziek zijn geworden, onder wie iemand in Nederland. Minstens 49 van hen moesten naar het ziekenhuis. Vooral kinderen en jongvolwassenen zijn getroffen.

In meerdere Europese landen zijn de noedels uit de handel gehaald. De Europese voedselwaakhond waarschuwt dat consumenten de producten mogelijk nog in huis hebben, omdat ze lang houdbaar zijn. Daarom wordt geadviseerd alert te zijn op eventuele terugroepacties van de fabrikant.