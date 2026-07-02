Meer dan 100 mensen ziek door besmette instantnoedels

De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA en het Europees Centrum voor ziektepreventie en bestrijding (ECDC) waarschuwen voor gekruide instantnoedels. Die worden in verband gebracht met een salmonella-uitbraak waarbij 106 mensen in Europa ziek zijn geworden, onder wie mensen in Nederland. Minstens 49 van hen moesten naar het ziekenhuis. Vooral kinderen en jongvolwassenen zijn getroffen.

Onderzoek wijst erop dat meerdere besmette mensen instant noedels van hetzelfde merk hebben gegeten. De salmonellabacterie is ook aangetroffen in kip- en pittige kipvarianten van dat merk. Om welk merk het gaat, maken EFSA en ECDC niet bekend. Wel melden de organisaties dat de producten afkomstig zijn van een producent in Oekraïne.

Oost-Europese supermarkten

Persbureau AP meldt dat het bedrijf Reeva Foods, dat allerlei vormen van kant-en-klaarmaaltijden maakt, vorige week melding maakte van een "vermeende detectie" van salmonella in een partij van zijn noedels.

Deze partij was bestemd voor de Baltische markt en werden geproduceerd door het Oekraïense bedrijf Euro Food Service. De door het ECDC onderzochte noedels waren afkomstig uit Duitsland en Litouwen.

Producten van Reeva Foods zijn in Nederland vooral verkrijgbaar bij Oost-Europese supermarkten.

In bovenstaande video zie je dat salmonella vaker in eten terechtkomt.