Recordaantal onveilige producten in omloop, veel cosmetica bevat verboden stoffen

MHCA is een afkorting voor Butylphenyl Methylpropional. Soms staat het ook op het etiket onder de naam Lilial. Het is een synthetische geurstof die vaak wordt gebruikt in cosmetica, parfums, verzorgingsproducten en schoonmaakmiddelen. MHCA heeft een bloemige geur die doet denken aan lelietjes-van-dalen en werd daarom populair in allerlei geparfumeerde producten.

In de afgelopen jaren is MHCA onder de loep genomen vanwege mogelijke schadelijke effecten. De Europese Unie heeft het gebruik ervan in cosmetica vanaf maart 2022 verboden, omdat het is geclassificeerd als een reprotoxische stof.

De stof is niet direct schadelijk bij eenmalig of incidenteel gebruik. Bij hoge blootstelling kan het stofje op de lange termijn wél schadelijk zijn, onder andere voor de voortplanting. Ook zijn er zorgen over allergische reacties en huidirritatie.