Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Kraanwater in Goor veilig, geen poepbacterie meer

Kraanwater in Goor veilig, geen poepbacterie meer

Waarschuwen

Vandaag, 17:34

Link gekopieerd

Bewoners van het Twentse dorp Goor kunnen het water uit hun kraan weer drinken. Eerder was het water vervuild met de poepbacterie enterokokken. Waterbedrijf Vitens riep inwoners daarom op het water voor gebruik te koken. Na nieuwe tests blijkt het water weer veilig om te drinken, meldt het bedrijf.

Het was de tweede keer in korte tijd dat het water in Goor vervuild bleek met de poepbacterie. In 2024 zat dezelfde bacterie in het water. Een woordvoerder liet eerder weten dat de gebeurtenissen los van elkaar lijken te staan. Vitens onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terecht kon komen.

ANP

Lees ook

Poepbacterie duikt op in Goor: inwoners moeten water koken
Poepbacterie duikt op in Goor: inwoners moeten water koken

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.