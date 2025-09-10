Kraanwater in Goor veilig, geen poepbacterie meer

Bewoners van het Twentse dorp Goor kunnen het water uit hun kraan weer drinken. Eerder was het water vervuild met de poepbacterie enterokokken. Waterbedrijf Vitens riep inwoners daarom op het water voor gebruik te koken. Na nieuwe tests blijkt het water weer veilig om te drinken, meldt het bedrijf.

Het was de tweede keer in korte tijd dat het water in Goor vervuild bleek met de poepbacterie. In 2024 zat dezelfde bacterie in het water. Een woordvoerder liet eerder weten dat de gebeurtenissen los van elkaar lijken te staan. Vitens onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terecht kon komen.

ANP