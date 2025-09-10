Kraanwater in Goor veilig, geen poepbacterie meer

Waarschuwen
Vandaag, 17:34
Bewoners van het Twentse dorp Goor kunnen het water uit hun kraan weer drinken. Eerder was het water vervuild met de poepbacterie enterokokken. Waterbedrijf Vitens riep inwoners daarom op het water voor gebruik te koken. Na nieuwe tests blijkt het water weer veilig om te drinken, meldt het bedrijf.
Het was de tweede keer in korte tijd dat het water in Goor vervuild bleek met de poepbacterie. In 2024 zat dezelfde bacterie in het water. Een woordvoerder liet eerder weten dat de gebeurtenissen los van elkaar lijken te staan. Vitens onderzoekt nog hoe de bacterie in het water terecht kon komen.
ANP
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.