NVWA waarschuwt voor onveilig speelgoed van Temu, AliExpress en Shein

Meer dan de helft van het speelgoed dat de NVWA heeft onderzocht en dat via buitenlandse webwinkels is verkocht, is onveilig. De autoriteit deed onderzoek naar dertig stuks speelgoed van webwinkels buiten de EU. Bij negentien artikelen kwamen deeltjes los, waren koorden te lang of waren onderdelen te klein.

Inspecteurs van de NVWA kochten op de onlineplatforms Temu, AliExpress, Wish en Shein speelgoed voor kinderen onder de 3 jaar, zoals houten speelgoed, magneetspeelgoed en speelsets met figuren. Dat speelgoed is vervolgens onderzocht.

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Gevaar voor jonge kinderen

Volgens de NVWA kunnen kleine onderdelen die loskomen van speelgoed gevaarlijk zijn voor jonge kinderen. Zij stoppen regelmatig dingen in hun mond en kunnen losse onderdelen daardoor per ongeluk inslikken, met verstikking als mogelijk gevolg. Ook te lange koorden en touwtjes vormen een risico. Kinderen kunnen daarin verstrikt raken of stikken.

Bij magneetspeelgoed schuilt nog een ander gevaar. Als kinderen losse magneten inslikken, kunnen die elkaar in het lichaam aantrekken. Dat kan leiden tot verstopte darmen, gaten in de darm en ernstige verwondingen. De NVWA waarschuwt daarom om jonge kinderen niet met kapot magneetspeelgoed of losse magneten te laten spelen.

Platforms moeten ingrijpen

De NVWA heeft de resultaten doorgegeven aan de platforms. Die moesten de onveilige producten offline halen, aldus de NVWA. Ook zijn de andere EU-lidstaten en de Europese Commissie op de hoogte gesteld.