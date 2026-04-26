Ecomare: houd je kat binnen tijdens geboorteseizoen haasjes

Houd je kat binnen als die jaagt, want dat kan jonge haasjes redden. Die oproep doet opvangcentrum Ecomare nu het geboorteseizoen is begonnen en de eerste slachtoffers al zijn gevallen.

In korte tijd zijn al drie jonge haasjes bij Ecomare binnengebracht nadat ze door katten of honden waren weggehaald. Eén van de dieren heeft het niet overleefd, de andere twee zijn verzwakt en worden nu opgevangen. Voor Ecomare is dat reden om nu aan de bel te trekken.

Vooral katten en honden vormen een risico. Zij pakken regelmatig jonge haasjes. "Dat een jong haasje door een roofdier gepakt kan worden, is de natuur. Maar ze worden ook gegrepen door katten en honden en dat is te voorkomen." Door katten binnen te houden of honden aan te lijnen zullen er minder slachtoffers vallen, hoopt het opvangcentrum.

Advies

Jonge haasjes lijken vaak hulpeloos, maar dat is meestal niet zo. Hun moeder blijft juist uit de buurt om roofdieren niet naar het nest te leiden. Hoe dat precies zit, zie je in de video hieronder:

"Mocht je er eentje zien zitten, pak hem dan vooral niet op, maar laat hem met rust", adviseert Ecomare. De dieren liggen stil, goed verstopt en worden een paar keer per dag gevoed.

Volgens Ecomare help je een haasje het beste door afstand te houden en huisdieren onder controle te houden. Neem een haasje nooit zelf mee naar huis, maar bel een opvang.