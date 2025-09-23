Paul en gezin krijgen al rijdend verfbom op auto: 'Levensgevaarlijk'

Paul van Tatenhoven uit het Brabantse Geldrop kreeg vrijdag de schrik van zijn leven. Hij reed op de A2 met zijn vrouw en twee kinderen toen er een verfbom op hun auto werd gegooid. Het gezin bleef ongedeerd, maar is behoorlijk ontdaan.

Paul reed met zijn gezin vanuit Valkenswaard naar huis in Geldrop toen de verfspetters ineens voorbij kwamen, ter hoogte van Eindhoven. "Er werd een soort verfboom vanaf een brug gegooid", vertelt Paul aan het Hart van Nederland. "We reden door, want tegen de tijd dat je omgedraaid bent, zijn ze allang vertrokken."

Stoere jongen

Het stel bedacht thuis pas welke gevolgen deze actie had kunnen hebben. "Ik had ook van de schrik ergens tegenaan kunnen rijden", bedenkt Paul. "En wat als het een steen was geweest?” Paul is vooral bang om zijn kinderen. "Zij zaten ook in de auto. Moet je je voorstellen dat daar iets mee gebeurt of dat ik uit schrik een ander gezin aanrijd. In mijn tijd was je een stoere jongen als je ging belletje trekken. Ga alsjeblieft dat doen in plaats van auto's bekogelen."

De verfbom heeft wat lichte schade aangericht, maar niets ernstigs. "Ik heb thuis de auto zelf schoongemaakt", aldus Paul. "Ik ga ook geen aangifte doen. Het is met een sisser afgelopen en ik weet dat zo'n aangifte waarschijnlijk niet veel op gaat leveren." Wel plaatste Paul een bericht op LinkedIn over wat hem overkwam: "Ik wil vooral waarschuwen dat zulke acties levensgevaarlijke gevolgen kan hebben."