Vluchten bij Eindhoven Airport omgeleid en vertraagd door dichte mist

Vandaag, 10:36

Eindhoven Airport heeft vrijdagochtend last van de mist die over delen van het land hangt, waardoor er geen vliegtuigen kunnen landen op de luchthaven. Dat leidt tot vertragingen en vluchten die moeten uitwijken naar Keulen en Maastricht, is te zien op de website. Er is wel startend vliegverkeer.

Aankomende vluchten vanuit Alicante, Boedapest en Málaga zijn omgeleid naar Keulen. Een vlucht uit Tirana moest landen in Maastricht. Verschillende andere vertrekkende en aankomende vluchten lopen vertraging op.

Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de mist. Die geldt vrijdag rond 10.00 uur voor Noord-Brabant, Zuid- en Noord-Holland en Utrecht. Volgens het KNMI komt in het westen plaatselijk dichte mist voor, waar verkeer hinder van kan ondervinden. Voor Zeeland was eerder ook sprake van code geel, maar voor die provincie geldt die inmiddels niet meer.

Naar verwachting trekt de mist eind van de ochtend op.

