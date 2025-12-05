Eerst mist cadeau, maar pakjesavond verder rustig en droog

Waar het vroeger nog wel eens goed koud kon zijn op 5 december, is er dit jaar goed nieuws voor de Sint en zijn pieten: deze vrijdag is het frisjes maar blijft de temperatuur ver boven nul. En de Sint laat zelfs een warm cadeautje achter, want vanaf dit weekend gaat de temperatuur alleen maar stijgen.

Wie het weerbericht van deze 5 december vergelijkt met die van precies honderd jaar geleden zal iets goed opvallen, namelijk een temperatuurverschil van bijna 18 graden. Op 5 december 1925 werd het in ons land namelijk gemiddeld -10,6 graden (met een gevoelstemperatuur van, schrik niet, een bijzonder koude -17.4). En sommige Nederlanders, destijds misschien nog wel kinderen die ongeduldig op Sinterklaas zaten te wachten, zullen zich misschien nog wel 5 december 1962 herinneren. Het was toen extreem mistig.

Code geel

Gelukkig heeft de goedheiligman in 2025 dus meer geluk. De dag begint nog wat frisjes met her en der wat wolkenvelden en in het zuidwesten van het land komt er plaatselijk dichte mist voor. Advies is natuurlijk om goed op te letten en daarom heeft het KNMI voor dit regio code geel afgegeven.

Die mist is aan het einde van de ochtend overal verdwenen. Vrijdagmiddag breekt zo nu en dan de zon door maar op een paar plaatsen in ons land blijft de bewolking hardnekkig. De temperatuur tikt overdag de 7 graden aan.

Temperatuur omhoog

Pakjesavond verloopt rustig en droog, dus de Sint kan veilig de daken op om de cadeaus door de schoorstenen te werpen. In een van de pakketjes zit ook een temperatuurstijging: komend weekend en in de dagen daarna kruipt het kwik alleen maar hoger en hoger in de thermometer, met zelfs een kans op 15 graden.

Wel komt er ook wat nattigheid bij kijken, want als de Sint nog maar net zijn hielen gelicht heeft gaat het regenen. Dit zal al vroeg op de zaterdagochtend gaan gebeuren. Door het weekend heen blijven er perioden met regen, is er weinig zon te zien en zal het rond de 11 graden worden. Volgende week dus nog een paar graden warmer, met aanhoudend wisselvallig weer.