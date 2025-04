Nieuwe en duidelijkere vlaggen op het strand: dit betekenen ze

Langs de Haagse kust wappert vanaf dinsdag een nieuwe vlag. Locoburgemeester Arjen Kapteijns hijst samen met lifeguards om 11.30 uur de vernieuwde geel en rode 'lifeguard on duty-vlag'. Hiermee start de landelijke invoering van nieuwe waarschuwingsvlaggen, bedoeld om de zwemveiligheid te verbeteren.

Uit onderzoek blijkt dat de vlaggen niet altijd goed worden begrepen. Daarom staan er vanaf nu, naast een duidelijke kleur en tekst, ook icoontjes op.

De oude vlaggen bestonden uit kleuren, zoals geel, rood en paars. Die moesten duidelijk maken dat het water onveilig was, of bijvoorbeeld vervuild. De kleuren blijven hetzelfde, maar de icoontjes moeten de boodschap verduidelijken. Ook staat onderaan de vlag de waarschuwing in tekst.

Het is belangrijk dat je op bepaalde dingen let als je gaat zwemmen. We leggen het je uit in onderstaande video:

2:54 Hart van Nederland legt uit: hoe voorkom je verdrinking?

Het is de bedoeling dat deze zomer op vrijwel alle stranden en binnenlandse zwemplekken de nieuwe vlaggen wapperen, aldus een woordvoerder van de Reddingsbrigade Nederland. De aanpassingen op websites en flyers kunnen langer duren.

Het Strand Veilig is een samenwerking van de Reddingsbrigade met onder meer de Nationale Raad Zwemveiligheid.

Hart van Nederland/ANP