Consumentenbond ziet winkelketens en webshops de fout ingaan met garantie

Vandaag, 09:58

Grote winkelketens en webshops weigeren klanten vaak onterecht garantie te geven bij kapotte producten, meldt de Consumentenbond. De belangenorganisatie baseert dat op eigen onderzoek waarbij ze via undercovershoppers onder andere bol, Coolblue, MediaMarkt en Expert vragen stelde over een kapotte wasmachine. In driekwart van de gevallen kregen ze onjuiste informatie van de winkels.

In Nederland bestaat geen vaste termijn voor wettelijke garantie, maar daar gaat het volgens de bond vaak mis. Veel winkels zeggen dat garantie na twee jaar stopt, terwijl dat helemaal niet klopt. De garantie duurt namelijk zo lang als je redelijkerwijs van een product mag verwachten: de verwachte levensduur. Bij een wasmachine van 1000 euro die 2,5 jaar oud is, hoort die termijn dus langer te zijn.

Bij driekwart van de winkels kregen de onderzoekers niet de juiste informatie. Verder verwijzen veel winkels hun klanten bij problemen regelmatig door naar de fabrikant. Ook dat mag niet. De verkoper is wettelijk het aanspreekpunt bij een defect product.

In onderstaande video leggen we uit waar je recht op hebt als consument:

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?
2:18

Hart van Nederland legt uit: waar heb je recht op als consument?

De bond onderzocht ook de ketens Electro World en EP. Daarnaast gingen mysteryshoppers met hun garantievragen naar fabrikanten die direct aan consumenten verkopen, zoals AEG, Bosch, Miele en Samsung. De fabrikanten deden het nog slechter: zij gaven bijna altijd onjuiste of onvolledige informatie.

De Consumentenbond eist nu concrete maatregelen van de onderzochte winkelketens en fabrikanten. Ze moeten de informatie op hun website verbeteren, medewerkers bijscholen en zelf mystery-onderzoek doen.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

