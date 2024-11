Na Johma waarschuwt ook Jumbo voor salades met metaaldeeltjes

Supermarkt Jumbo heeft drie soorten salades van het eigen merk uit de schappen gehaald vanwege mogelijke aanwezigheid van metaaldeeltjes. Het gaat om de varianten met komkommer, kip-gyros en sellerie. Klanten worden gewaarschuwd deze producten niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel.

De houdbaarheidsdata van de teruggeroepen salades verschillen: - Jumbo Komkommer Salade: ten minste houdbaar tot 7 en 14 december 2024. - Jumbo Kip Gyros Salade: houdbaar tot 8 en 13 december 2024. - Jumbo Sellerie Salade: houdbaar tot 18 en 24 december 2024.

Daarnaast werd dinsdagavond bekend dat salademaker Johma een vergelijkbare maatregel heeft genomen. De Johma farmersalade, met houdbaarheidsdata tot 11 en 18 december 2024, is teruggeroepen wegens mogelijke koperdeeltjes. Deze salade is verkocht bij diverse supermarkten, waaronder Albert Heijn, Jumbo, Plus en Lidl. Ook de farmersalade van het merk Chef Select, verkocht bij Lidl, wordt om dezelfde reden uit de schappen gehaald.