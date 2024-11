Johma roept farmersalades met mogelijk koperen deeltjes terug

Salademaker Johma haalt een salade uit de schappen die mogelijk koperen deeltjes bevat. Het gaat om Johma farmersalade 175 gram met de houdbaarheidsdatums 11 en 18 december 2024.

Volgens Johma zaten de koperen deeltjes met een diameter van 0,16 millimeter en een lengte tussen 0,01 en 2 centimeter in een grondstof van een leverancier. De salade is verkocht bij Albert Heijn, Boni, Boon, Dekamarkt, Hoogvliet, Jumbo, Nettorama, PicNic, Plus, Poiesz, Vomar en Versunie.

Geld terug

Mensen die de salade thuis hebben liggen, wordt geadviseerd die niet meer op te eten en ook niet terug te brengen naar de supermarkt. Om het aankoopbedrag terug te krijgen kunnen ze het beste een foto van de verpakking opsturen naar de consumentenservice van Johma.