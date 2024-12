Met deze 7 tips ben je inbrekers te slim af tijdens de feestdagen

De feestdagen staan voor velen in het teken van gezelligheid, uitgebreid tafelen en tijd doorbrengen met familie en vrienden. Helaas weten inbrekers ook dat huizen tijdens deze periode vaak leegstaan. Het aantal inbraken stijgt daardoor fors rond kerst en oud en nieuw. Met de juiste maatregelen kun je voorkomen dat jouw huis een doelwit wordt.

Denk je bij het weren van inbrekers aan Kevin McCallister uit de film Home Alone? Hij gebruikte hilarische methodes zoals het bevriezen van trappen, het verhitten van deurklinken, en het inzetten van kartonnen etalagepoppen om zijn huis te beschermen. Lachwekkend in de film, maar in de praktijk niet bepaald toepasbaar.

Gelukkig zijn er voldoende praktische en effectieve manieren om je huis te beveiligen. Dit benadrukken ook organisaties zoals Independer en installatiebedrijf Hajnadi in hun adviezen.

Verlichting: Inbrekers slaan het liefst toe in het donker. Zorg er daarom voor dat je huis goed verlicht is, zowel binnen als buiten. Kerstverlichting is niet alleen leuk voor de sfeer, maar kan ook inbrekers afschrikken. Laat de lampjes in de kerstboom dus vooral aan als je weg bent. Bewegingssensoren zijn ook effectief. Zodra iemand zich rond je huis beweegt, gaan de lichten aan, wat de indruk wekt dat er iemand thuis is. Een goed verlicht huis is een minder aantrekkelijk doelwit voor criminelen.

Houd je huis zichtbaar: Hoge heggen bieden privacy, maar ook een perfecte schuilplaats voor inbrekers. Door heggen of struiken wat lager te snoeien, maak je je huis beter zichtbaar vanaf de straat. Dit verkleint de kans dat een inbreker ongezien kan toeslaan. Zorg er dan wel voor dat waardevolle spullen zoals laptops, tablets of dure kerstcadeaus niet in het zicht liggen. Zo voorkom je dat je woning een aantrekkelijke prooi wordt.

Deuren op slot en sleutels veilig: Een open deur is een uitnodiging voor inbrekers. Laat je deur niet alleen dichtvallen, maar draai hem altijd op slot. Laat ook geen sleutels in het slot zitten, zelfs niet aan de binnenkant, zeker als er een raam in de deur zit dat gemakkelijk ingeslagen kan worden. Woon je aan een brandgang of heb je een achterom? Controleer dan of deze afgesloten is, zodat het voor inbrekers lastiger wordt om toegang tot je woning te krijgen.

Buren inschakelen: Niet iedereen is weg tijdens de feestdagen. Vraag buren die thuisblijven of ze een oogje in het zeil kunnen houden. Een goed netwerk in de buurt, bijvoorbeeld via een buurtpreventiegroep of WhatsApp-groep, kan helpen om verdachte situaties snel te signaleren.

Let op sociale media: We laten graag zien hoe gezellig we het hebben tijdens de feestdagen, maar wees voorzichtig met wat je deelt. Aankondigen dat je weg bent op sociale media, kunnen inbrekers aantrekken. Zorg dat je sociale media-accounts op privé staan en wees selectief in wat je plaatst. Je kunt ook overwegen om je antwoordapparaat uit te schakelen. Dit voorkomt dat inbrekers met slimme trucjes je thuisnummer achterhalen. Als ze vervolgens bellen en je niet opneemt, kunnen ze ervan uitgaan dat je niet thuis bent.

Opgeruimd staat netjes: Laat geen ladders, vuilcontainers of tuinmeubels rondslingeren die inbrekers kunnen gebruiken om op balkons of daken te klimmen. Berg deze spullen op in een schuur of garage. Zorg er daarnaast voor dat je brievenbus wordt geleegd wanneer je weg bent. Een volle brievenbus is voor inbrekers een signaal dat niemand thuis is.