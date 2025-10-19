Terug

Groot alarm om ammoniaklekkage op industriecomplex Chemelot in Geleen

Vandaag, 17:10 - Update: 35 minuten geleden

Bij een bedrijf op het chemische-industriecomplex Chemelot in het Limburgse Geleen is een ammoniaklekkage gemeld. Verschillende hulpdiensten zijn daarvoor rond 16.15 uur gealarmeerd. De brandweer heeft waterschermen opgetrokken, aldus de website van het complex.

Waar het lek precies is, kon een woordvoerder van de veiligheidsregio niet zeggen. Ook de grootte van het lek was nog niet bekend. Het lijkt wel beperkt tot het industrieterrein en heeft vooralsnog geen invloed daarbuiten, blijkt uit metingen. Wie toch last heeft van de gaswolk wordt geadviseerd naar binnen te gaan en ramen en deuren te sluiten.

Ammoniak kan schadelijk zijn voor de luchtwegen. Ook op 1 juli lekte er ammoniak weg op het terrein. Volgens de regionale omroep L1 was dat lek, bij een melaminefabriek, het gevolg van een computerstoring.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

