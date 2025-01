Let op: Lidl roept saucijzen terug vanwege poepbacterie

Supermarktketen Lidl roept rundersaucijzen terug vanwege de aanwezigheid van de bacterie STEC, een type E.coli. Deze bacterie kan gevaarlijk zijn voor mensen met een lage weerstand, zoals zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen.

Het gaat om rundersaucijzen met de houdbaarheidsdatum 18-01-2025 en streepjescode 4056489682035. "Uit een kwaliteitscontrole is gebleken dat in de runder saucijzen STEC is aangetroffen. Deze bacterie kan ernstige gezondheidsrisico’s vormen voor mensen met een lage weerstand zoals zieken, zwangere vrouwen, jonge kinderen en ouderen", laat de supermarktketen weten.

Klanten wordt dringend verzocht het product niet te consumeren, maar terug te brengen naar de winkel. "Vanzelfsprekend wordt het volledige aankoopbedrag vergoed", meldt Lidl.