Let op! Kans op verstikkingsgevaar bij 5-delige babypop eetset voor kleine kinderen

Speelt je kind nog met poppen en heeft die een eetset van Toi-Toys? Let dan even op. Tijdens een veiligheidscontrole van de Voedingsset voor Baby Pop is gebleken dat de vork kan breken en kleine onderdelen kan loslaten.

Deze kleine onderdelen kunnen een verstikkingsgevaar vormen als ze door jonge kinderen worden ingeslikt. De set bestaat uit een beker, slab, bord een lepel en vork. Die vork kan afbreken en daarom roept fabrikant op direct te stoppen met het gebruik van de set en het terug te brengen naar de winkel. Het gaat om de set met artikelnummer 3202901/38387.