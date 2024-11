Jumbo roept chocolade terug omdat het allergische reactie kan geven

Heb je afgelopen tijd chocolade gekocht bij de Jumbo en heb je een noten allergie? Let dan even goed op. Jumbo roept per direct Jumbo bio 85% extra puur chocolade terug. Dit product kan hazelnoten bevatten en dit staat niet vermeld op het etiket. Dit kan een gevaar opleveren voor mensen met een (hazel)notenallergie.

Het gaat om de repen van het merk Jumbo bio 85% extra puur chocolade met lotcode 34362a en houdbaarheidsdatum 09-2025. Deze kunnen namelijk sporen van hazelnoten bevatten, wat dodelijk kan zijn voor mensen met een (zware) notenallergie. Jumbo roept daarom op om de repen niet te eten en direct terug te brengen naar de winkel. Mensen zonder allergie kunnen de reep gewoon zonder risico eten.

Jumbo bio 85% extra puur chocolade kan mogelijk sporen van noten bevatten Beeld: Jumbo