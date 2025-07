Kustwacht Nederland na storing weer bereikbaar via marifoon

De radiosystemen van Kustwacht Nederland werken weer. De kustwacht kon dinsdagochtend geen berichten ontvangen of verzenden via de marifoon. De oorzaak was een probleem met het zogeheten routeringsprotocol, dat ervoor moet zorgen dat berichten op de juiste plaats komen. Inmiddels is de dienst weer bereikbaar via de marifoon en kan ze ook weer navigatie- en weerberichten verzenden.

Via marifoonkanalen kunnen schepen met elkaar en met de kustwacht communiceren, ook is er een noodkanaal. Deze waren nu niet te horen. De kustwacht kreeg hulp van verkeerscentrales om het noodkanaal uit te luisteren en ook schepen van de kustwacht op het water deden dat.

Reddingsboten konden ondanks de storing nog wel gealarmeerd worden.

