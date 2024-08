Inwoners in en rond Boxtel moeten nog dagen water blijven koken

Inwoners van Boxtel en omliggende dorpen moeten zeker nog enkele dagen hun kraanwater koken voordat ze het gebruiken. Het drinkwater in de regio is besmet met de E.coli bacterie, meldt Brabant Water. Hoewel er slechts "hele kleine sporen" van de bacterie zijn aangetroffen, kan het bij mensen met een verzwakte weerstand tot maag- en darmklachten leiden.

De besmetting blijkt te zitten in de reinwaterkelders waar gezuiverd water wordt opgeslagen. Deze kelders worden momenteel schoongemaakt, waarna opnieuw drinkwater kan worden opgeslagen. Het kookadvies geldt voor Boxtel, Liempde, Olland en Lennisheuvel. Openbare watertappunten zijn afgesloten en Brabant Water adviseert om gekookt water mee te nemen als men op stap gaat.

'Blijf voldoende water drinken'

Brabant Water blijft extra water leveren aan zorginstellingen met kleine waterwagens en nooddrinkwaterflessen. "De komende paar dagen wordt het warm. Denk eraan dat u ondanks het kookadvies voldoende water blijft drinken", waarschuwt het waterbedrijf. De run op water in supermarkten is inmiddels voorbij, en de Albert Heijn in Boxtel heeft weer voldoende mineraalwater op voorraad.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP