Kwetsbare Brabanders in getroffen gebied krijgen drinkwater

Kwetsbare inwoners in de omgeving Boxtel krijgen van waterbedrijf Brabant Water drinkwater geleverd. In het water dat daar uit de kraan komt kan namelijk de poepbacterie E. coli voorkomen. Het kookadvies dat dinsdagavond is afgegeven is nog steeds van kracht.

Mensen die een verminderde weerstand hebben, neem bijvoorbeeld ouderen, kunnen maag- en darmklachten krijgen van de ziekmakers. Brabant Water levert het drinkwater nu los aan bij bijvoorbeeld zorginstellingen in de regio. Het kookadvies is afgegeven voor alle inwoners van Boxtel, Olland, Lennisheuvel en Liempde.

Testen

Hoe de poepbacterie in het water terecht is gekomen is nog niet bekend. Hoe lang het kookadvies dan ook van kracht blijft, is ook nog niet duidelijk.

Het waterbedrijf monitort momenteel de waterkwaliteit door regelmatig testjes uit te voeren bij het waterproductiebedrijf in Schijndel en in het leidingnet. Ook worden preventief de kelders schoongemaakt waar gezuiverd drinkwater wordt opgeslagen.

Hart van Nederland/ANP