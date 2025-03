Terugroepactie IKEA: deze buitenlampen en lichtsnoeren zijn niet veilig

IKEA roept verschillende ledlichtsnoeren en buitenlampen terug wegens een verhoogd risico op een elektrische schok. Door een productiefout is de stekker van deze verlichting niet goed beschermd tegen vocht, waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Klanten die deze producten in huis hebben, wordt dringend geadviseerd ze niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel.

Het gaat om specifieke modellen van de ledlichtsnoeren LEDLJUS, SOMMARLÅNKE, STRÅLA en SVARTRÅ. Daarnaast betreft het buitenlampen van de serie SOMMARLÅNKE. De producten zijn sinds september 2021 verkocht in verschillende IKEA-winkels en via de webshop.

IKEA roept deze lampen en lichtsnoeren terug LEDLJUS led-lichtsnoer, 24 lampjes, zwart, artikelnummer 603.574.31

SOMMARLÅNKE buitenverlichting, vloerlamp, beige, artikelnummer 705.443.24

SOMMARLÅNKE led-lichtsnoer, 12 lampjes, veelkleurig, artikelnummer 205.443.31

STRÅLA led-lichtsnoer, 24 lampjes, goudkleurig, artikelnummer 805.028.37

STRÅLA led-lichtsnoer, 24 lampjes, goudkleurig, artikelnummer 105.631.41

STRÅLA led-lichtsnoer / lichtgordijn, 48 lampjes, artikelnummer 605.325.81

STRÅLA led-lichtsnoer / lichtgordijn, 48 lampjes, artikelnummer 705.824.53

SVARTRÅ led-lichtsnoer, 12 lampjes, zwart, artikelnummer 305.218.00

Elektrische schok

Volgens IKEA is het probleem ontstaan door een fout in de productie, waardoor de stekker niet spatwaterdicht is. Dat kan bij gebruik in vochtige omstandigheden leiden tot een elektrische schok. Het bedrijf biedt klanten de mogelijkheid de verlichting kosteloos te retourneren.

Klanten die willen controleren of hun verlichting onder de terugroepactie valt, kunnen de serienummers bekijken hierboven bekijken.