Babboe-eigenaren ontevreden over terugroepactie en schadeafhandeling

Veel eigenaren van een Babboe-bakfiets zijn boos over de terugroepactie en de manier waarop de fabrikant hun schade afhandelt. Dat meldt Stichting Veilige Bakfiets, die opkomt voor de belangen van gedupeerde bakfietsbezitters.

In februari 2024 legde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) Babboe een verkoopverbod op, nadat bleek dat honderden frames waren gebroken. De fabrikant riep diezelfde maand 22.000 bakfietsen terug.

In bovenstaande video leggen we je uit in welke situaties een fabrikant er voor kan kiezen om een product terug te roepen.

Kwart ontevreden over oplossing

Stichting Veilige Bakfiets ondervroeg bijna 4000 gedupeerden over hun ervaringen met de terugroepactie. Uit de resultaten blijkt dat 27 procent ontevreden is over de geboden oplossing. Ruim een derde zegt helemaal niet geholpen te zijn, en 8 procent meldt dat hun bakfiets na inspectie of reparatie nog steeds gebreken vertoont. Daarnaast klagen veel eigenaren over de slechte bereikbaarheid van de klantenservice en de gebrekkige informatieverstrekking.

Afhankelijk van het type bakfiets en de ouderdom kunnen gedupeerden in aanmerking komen voor een nieuwe fiets, controle en reparatie, een tegoedbon of een geldbedrag. Stichting Veilige Bakfiets eist dat alle eigenaren de keuze krijgen voor een financiële vergoeding die hoog genoeg is om alle schade te dekken.

