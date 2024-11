Grote supermarktketens halen Liga-koeken per direct uit de schappen

Supermarktketen Hoogvliet haalt een smaak Liga's uit de schappen omdat er mogelijk kleine metaaldeeltjes in zitten. Het gaat om Liga Evergreen Bosvruchten met een houdbaarheid tot 31 mei volgend jaar.

Mensen die de koeken al in huis hebben kunnen die terugbrengen naar de supermarkt. De waarschuwing komt van de supermarktketens Albert Heijn, Jumbo, Hoogvliet, Nettorama, Boon's markt en DekaMarkt.

In gesprek met producent

Volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat het vooralsnog alleen om Ligakoeken die bij de Hoogvliet worden verkocht. De NVWA is wel in gesprek met de producent om te achterhalen of de Liga's met metaaldeeltjes ook bij andere supermarktketens worden verkocht.

Liga was vrijdagmiddag niet bereikbaar voor commentaar.

ANP