Voer eendjes geen brood, waarschuwt waterschap na dode vissen

Om te voorkomen dat vissen in het warme water sterven, heeft Waterschap Hollandse Delta opgeroepen om geen brood aan eenden te voeren. Ook adviseert het waterschap om hondenpoep langs sloten en beken op te ruimen, zodat het niet in het water terechtkomt, en om "zeer terughoudend" te zijn met gebruik van vislokvoer. Zulke organische materialen tasten de waterkwaliteit verder aan, aldus Hollandse Delta.

"Deze ogenschijnlijk kleine handelingen maken het water schoner en helpen zuurstoftekort te voorkomen", aldus het Zuid-Hollandse waterschap. "Met kleine aanpassingen kunnen inwoners echt het verschil maken voor vissen en andere waterdieren."

Dode vissen

Door de aanhoudende droogte en warmte zit er minder zuurstof in het water. Vissen kunnen hierdoor in de problemen komen. Waterschappen in het hele land kregen de afgelopen weken meldingen van dode vissen die in sloten dreven.

Rotterdam heeft als eerste stad het voeren van eendjes en duiven verboden:

1:54 Eenden voeren straks verboden in Rotterdam: 'Levensgevaarlijk'

Het Brabantse waterschap De Dommel pompt grondwater op om te voorkomen dat enkele natuurbeekjes droogvallen. Het zorgt volgens het waterschap voor "de noodzakelijke minimale hoeveelheid stromend water waarin vissen en planten kunnen overleven".

Waterschap Aa en Maas gebruikt in de buurt van Den Bosch zelfs tijdelijk gezuiverd afvalwater, afkomstig uit een zuiveringsinstallatie van rioolwater, om enkele sloten en beken van genoeg water te voorzien en planten en vissen in leven te houden. Omdat de waterkwaliteit nu wel minder goed is, ontraadt Aa en Maas om hierin te recreëren en om vee van te laten drinken.

Enkele waterschappen waarschuwen dat op steeds meer plekken blauwalg (bacteriën die een allergische reactie kunnen veroorzaken) en botulisme (een levensbedreigende vorm van voedselvergiftiging) ontstaan.