Dit is de tip tegen het winterse gevaar van katten onder de motorkap

Het begint alweer aardig koud te worden en dat betekent dat we behoefte krijgen aan warmte. We draaien de thermostaat bijvoorbeeld omhoog of we gaan lekker onder een dekentje op de bank liggen. Dieren, zoals katten, gaan ook massaal op zoek naar een behaaglijke stek. En dat doen ze op de meest gekke plekken, soms met gevaar voor eigen leven.

In bovenstaande video is te zien hoe de brandweer een hulpeloos katje onder een motorkap in Vriezenveen haalt.

Volgens Stichting DierenLot komen er bij dierenambulances in heel Nederland ieder jaar weer meldingen binnen over katten onder de motorkap. Ze kruipen namelijk graag op een warm motorblok als het het weer guur wordt. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk, want stel je voor dat je nietsvermoedend je auto start en wegrijdt.

Het beestje kan zich branden aan de hete auto-onderdelen of er tijdens het rijden onder vandaan komen, en op de weg belanden. Dit kan de kat fataal worden.

Klopje

Gelukkig is er volgens de stichting een hele makkelijke en snelle manier om dit leed te voorkomen: geef iedere keer als je de auto instapt een klop op de motorkap. Hierdoor schrikken de meeste katten en gaan ze er als een haas vandoor.