Dit is alles wat je moet weten als je online wil bestellen voor de feestdagen

Het is november, dus komen de feestdagen dichterbij. En wil je lekker op tijd zijn met het regelen van cadeautjes voor de feestdagen? Dan kun je er nu al over na gaan denken. Maar wat moet je rekening mee houden? Van onbetrouwbare webshops tot levertijden: we hebben de belangrijkste informatie over online bestellen voor je op een rijtje gezet.

Wil je tweedehands cadeaus kopen op Marktplaats? Let dan op Marktplaatsfraude. In de uitlegvideo boven dit artikel wordt uitgelegd wat dit is en wat je ertegen kunt doen.

PostNL bereidt zich nu al voor op de drukte tijdens de feestdagen. "We zetten dagelijks 1500 extra bezorgritten in, 300 extra vrachtwagens, er zijn langere werktijden en we doen aan bezorging op zondag", zegt woordvoerder Jelger Zee tegen Hart van Nederland.

Tips om je pakketje op tijd binnen te krijgen

Om je pakketje op tijd binnen te krijgen, geeft PostNL enkele tips;

Kies duidelijk een bezorglocatie: je kunt je bezorgvoorkeuren instellen via de PostNL-app. Dit kan een pakketautomaat zijn of een veilige plek rondom het huis, zoals een schuur of tuin.

Kies een pakketmaatje: je kunt iemand kiezen als pakketmaatje, deze persoon kan pakketten volgen en aannemen als je er niet bent.

Zet pushnotificaties aan: door meldingen in de app aan te zetten, ontvang je updates over de status van je pakket en kun je bijvoorbeeld eerder naar huis.

Wijzigingen in bezorging aanbrengen: Als je op de bezorgdag niet thuis bent, kun je via de PostNL-app de tijd of locatie van de bezorging aanpassen.

Navraag bij de bezorger: als een pakket als bezorgd staat maar nog niet is ontvangen, kunnen klanten via de feedbackknop in de app contact opnemen met hun bezorger voor meer informatie.

Zeker de zondag na Black Friday (28 november) schaalt PostNL op, dan werkt het bedrijf met een volledige weekbezetting. Die dag vol kortingen is dan ook de eerste dag op de kalender waarop je bestellingen met korting kunt bestellen. Na Black Friday is er ook Cyber Monday. Deze dagen staan bekend om korting op vrijwel alles.

Nepkortingen

Het ACM waarschuwt mensen voor 'nepkortingen' op deze dagen. "Sites adverteren met hele goede kortingen, maar dit is dan bijvoorbeeld korting op de adviesprijs. Dit mag officieel niet", vertelt woordvoerder Saskia Bierling van de ACM aan Hart van Nederland. "Een korting mag alleen gegeven worden als je kijkt naar het laagste bedrag van de afgelopen 30 dagen. De adviesprijs ligt hier vaak enorm boven. Hierdoor lijkt de korting veel hoger."

Daarom is het belangrijk om je 'niet te laten inpakken' door alle kortingen. "Laat je niet gek maken. Bedenk vooral of je het product voor de aangegeven prijs waard vindt, en niet of het nu goedkoper is dan twee weken geleden." "Je moet echt eigen onderzoek verrichten", zegt Van der Lingen. "Zie je nu bijvoorbeeld een iPhone 16 met 20 procent korting? Ja, dat is niet reëel, de telefoon is nog maar net uit."

Overige tips zijn nog om reviewsites als Trustpilot te bekijken. Zijn de reviews overwegend negatief? Zoek bij de contactgegevens of het bedrijf wel echt bestaat door ze op te zoeken bij de KvK. Het is een slecht teken als er meerdere bedrijven op één adres staan ingeschreven. Bel de bedrijven ook eens. Het is een positief teken als ze opnemen.

Via de site van de politie kun je checken of er al eerder melding is gedaan over een webshop. Je kunt daar de domeinnaam invullen en kijken hoe lang die al bestaat.

Malafide webshops

Maar let niet alleen op nepkortingen, maar ook op webshops die niet leveren. Er is namelijk een flinke toename in meldingen over webshops die hun beloften niet nakomen. Het aantal meldingen is nu al hoger dan eind 2023. "Het kopen van Sint- en Kerstcadeaus is al begonnen. Waar vraag is, maakt de fraudeur gebruik van de situatie," zegt Gijs van der Linden van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting tegen Hart van Nederland.

Ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) signaleert verschillende problemen. "Wat het lastig maakt, is dat je via advertenties niet altijd ziet op welke website je iets bestelt", zegt Bierling. Zo kan het zomaar gebeuren dat je per ongeluk iets aanschaft bij een onbetrouwbare webshop.