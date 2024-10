De klok wordt vannacht verzet: uurtje langer of korter slapen?

De wintertijd gaat in. Dat betekent dat de klok weer een uur verzet moet worden. Maar hoe zat het ook alweer? Gaat de klok vooruit of achteruit? En kunnen we dan een uurtje langer slapen, of juist korter?

Mensen op straat reageren wisselend op het verzetten van de klok, zo is te zien in bovenstaande video.

Een handig ezelsbruggetje: "In het voorjaar gaan de klokken vooruit en in het najaar gaan ze een uur terug." In het Engels zeggen ze ook wel: "Spring forward, fall back." In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok dus een uur achteruit. Dit gebeurt om 03.00 uur, wanneer de klok teruggezet wordt naar 02.00 uur. Bij de meeste telefoons gebeurt dit automatisch.

De klok een uur terug betekent dat we een uurtje langer kunnen slapen. Het wordt 's ochtends eerder licht en 's avonds juist eerder donker. Volgens het Zaans Medisch Centrum (ZMC) raakt door deze verschuiving onze biologische klok – ook wel bioritme genoemd – ontregeld, wat kan leiden tot slaapproblemen, concentratieverlies en prikkelbaarheid.

