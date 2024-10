Klok verzetten zorgt voor mogelijke gezondheidsproblemen: 'Krijg er stress van'

De discussie over het afschaffen van de winter- en zomertijd laait opnieuw op. Elk jaar verzetten Nederlanders twee keer de klok, maar steeds meer experts wijzen op de schadelijke gevolgen voor onze gezondheid. Volgens het Zaans Medisch Centrum (ZMC) raakt door deze verschuiving onze biologische klok – ook wel bioritme genoemd – ontregeld, wat kan leiden tot slaapproblemen, concentratieverlies en prikkelbaarheid. Nederlanders reageren wisselend op het verzetten van de klok. "Zorgt voor stress", reageert iemand.

Het bioritme regelt het slaap-waakritme en zorgt ervoor dat onze lichaamstemperatuur, hormonen en spijsvertering synchroon lopen met de natuurlijke dag- en nachtcyclus. Door het verzetten van de klok raakt dit ritme verstoord, wat slaapproblemen en stemmingswisselingen kan veroorzaken. Bij sommige mensen kan dit leiden tot ernstigere klachten, zoals chronische vermoeidheid en hart- en vaatziekten. Ook kunnen eetpatronen en de stoelgang verstoord raken.

Nachtdiensten

Mensen op straat reageren wisselend op het verzetten van de klok, zo is te zien in bovenstaande video. "Je bent helemaal van slag in de eerste periode, eigenlijk verandert je hele levensstijl," zegt iemand. Ook zorgt het bij mensen voor stress. "Je dag is ook sneller om." Iemand anders vergelijkt het zelfs met nachtdiensten. Maar niet iedereen heeft het zwaar. "Ik heb er niet zoveel last van, het maakt niet zoveel uit," reageert een vrouw.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Energie besparen

De zomertijd werd in de jaren zeventig ingevoerd om energie te besparen, maar het voordeel hiervan is nooit duidelijk bewezen. Terwijl sommigen genieten van de langere zomeravonden, wijzen anderen erop dat permanente zomertijd zou betekenen dat het in de winter pas rond 10 uur 's ochtends licht wordt, wat negatieve gevolgen kan hebben voor ons dagelijks functioneren en onze alertheid, vooral bij scholieren en mensen die vroeg beginnen met werken.

Chronobiologen (wetenschappers die het bioritme bestuderen) pleiten voor het afschaffen van de jaarlijkse tijdswisseling en geven de voorkeur aan de wintertijd als permanente standaard. De wintertijd ligt dichter bij de natuurlijke dag-nachtcyclus en biedt meer ochtendlicht in de winter, wat belangrijk is voor een goed functionerende biologische klok.

Lichttherapie

Ziekenhuizen bieden behandelingen zoals chronotherapie en lichttherapie aan om mensen te helpen hun bioritme te herstellen. Dit kan helpen bij slaapstoornissen en andere klachten die ontstaan door verstoringen in het bioritme.

De discussie blijft echter voortduren. Veel Nederlanders genieten nog steeds van de voordelen van de zomertijd, maar de vraag blijft of deze voordelen opwegen tegen de groeiende zorgen over de gezondheidseffecten van het tweemaal per jaar verzetten van de klok.