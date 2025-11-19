Code geel in Limburg vanwege sneeuwval, sneeuwdek in Maastricht

In Limburg geldt code geel vanwege gladheid door sneeuwval en bevriezing van natte weggedeelten. Dat meldt het KNMI.

Automobilisten wordt aangeraden extra voorzichtig te rijden. De sneeuw valt vooral in de Zuid-Limburgse heuvels, maar ook elders in de provincie kan het spekglad worden door bevroren regenwater.

Maandag dwarrelden in Vaals al enkele vlokken naar beneden, maar inmiddels kleurt het op meer plekken in het zuiden wit. Woensdagavond sneeuwt het in Maastricht, zoals je in bovenstaande video ziet.

Donderdag laat de zon zich wat vaker zien, maar ook dan is er kans op enkele buien met kans op hagel of natte sneeuw. Vrijdag en zaterdag verlopen grotendeels droog, maar met 4 à 5 graden in de middag blijft het koud. 's Nachts kan het licht vriezen, dus het wordt weer autoruiten krabben. Zondag trekt vanuit het westen een nieuwe storing binnen met opnieuw kans op natte sneeuw.