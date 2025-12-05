Volg Hart van Nederland
Code geel in zuidwestelijke provincies om dichte mist

Vandaag, 06:16 - Update: 34 minuten geleden

Het KNMI heeft voor vrijdagochtend code geel afgegeven voor Zeeland, Zuid-Holland en Brabant. De waarschuwing geldt van 05.00 tot 11.00 uur. In het zuidwesten komt plaatselijk dichte mist voor, meldt het KNMI.

Volgens de weerdienst gaat het om mistbanken die vooral in het zuidwesten kunnen ontstaan. Het zicht kan lokaal sterk teruglopen, wat het rijden een stuk lastiger maakt.

Het KNMI waarschuwt dat verkeer hinder kan ondervinden door het slechte zicht. Vooral in de vroege ochtend kunnen reizigers daardoor onverwacht vertraging oplopen.

Door Redactie Hart van Nederland

