Babygym van Cabino teruggeroepen: groot risico op verstikking

De babygym met speelkleed van het merk Cabino, verkocht tussen 23 augustus 2023 en 27 november 2024, wordt per direct teruggeroepen. Het product voldoet niet aan de veiligheidsnormen en kan leiden tot ernstig letsel of zelfs verstikking bij jonge kinderen.

Volgens de fabrikant ligt het probleem bij de poten van de babygym. Deze zijn bevestigd met een kunststof haakje in een lus, maar dit systeem kan eenvoudig losraken. Hierdoor komen de uiteinden van de poten vrij, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken.

Gebruik onmiddellijk stoppen

De babygym is verkocht via Baby&Tiener Megastores en Bol.com. Ouders en verzorgers die het product in huis hebben, worden dringend geadviseerd het gebruik onmiddellijk te stoppen.

Consumenten kunnen het speelkleed terugbrengen naar de winkel waar het gekocht is. Zij krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Ook is het mogelijk om het product gratis te retourneren via een antwoordnummer.

Controleer het serienummer

Voor eigenaren van het Cabino Speelkleed en Ballenbak Grijs wordt geadviseerd het serienummer van het product te controleren en de verdere instructies van de fabrikant op te volgen.