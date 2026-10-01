Oktober piekmaand voor autoschade: hier moet je op letten

Automobilisten opgelet: juist in oktober is de kans op autoschade relatief groot. Gemiddeld worden in deze maand de meeste schades gemeld en bijna de helft daarvan is het gevolg van een aanrijding. Donkere dagen, regen en gladde wegen maken het verkeer er niet makkelijker op. Dit kun je doen om veilig op weg te gaan.

Van alle meldingen vindt 8,99 procent plaats in oktober. Uit een analyse van schademeldingen van UnitedConsumers over de periode 2013 tot en met 2025 blijkt dat aanrijdingen goed zijn voor 45 procent van de autoschades in deze maand.

Hier moet je in oktober op letten

Volgens Jorg van Rijn, expert in autoverzekeringen bij UnitedConsumers, is extra opletten in oktober verstandig. Automobilisten krijgen onder meer te maken met:

Meer rijden in het donker: doordat de dagen korter worden, zit je vaker in het donker op de weg.

Regen en een nat wegdek: hierdoor kunnen de omstandigheden op de weg lastiger worden.

Bladeren en takjes: vuil van bomen kan op de weg terechtkomen en het wegdek gladder maken.

"In oktober rijd je vaker in het donker en heb je meer kans op regen en een nat wegdek", aldus Van Rijn. Hij adviseert om meer afstand te houden en je snelheid aan de omstandigheden aan te passen.

Wie toch betrokken raakt bij een aanrijding, doet er goed aan te weten welke schade de autoverzekering vergoedt. Wie zelf een aanrijding veroorzaakt, is met een WA-verzekering verzekerd voor schade aan een ander, maar niet voor schade aan de eigen auto. Daarvoor is volgens UnitedConsumers een ruimere dekking nodig. Welke schade precies wordt vergoed, hangt af van de gekozen dekking en de voorwaarden van de autoverzekering.

Schade aan je auto is niet altijd het gevolg van een aanrijding. In Putten zorgen 'autovoelers' momenteel voor onrust. In de video hieronder zie je hoe zij te werk gaan: